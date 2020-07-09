Спасатель рассказал о правилах поведения при прорыве дамбы

Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал «Звезде», как вести себя при прорыве дамбы.

«Если есть угроза прорыва дамбы, то уже нужно уходить. Обязательно запасите воду, берите с собой продукты и уходите на высокие точки. Перпендикулярно предполагаемой точке разлива», - рассказал Штыб.

Он особо отметил, если вы оказались заблокированы посреди разлива воды, нужно достать яркую одежду и подавать сигналы спасателям, при этом плыть куда-то в момент прорыва дамбы строго запрещено – поток воды может смыть и утопить вас.

«Когда вода уже “устаканилась”, встала, тогда на лодке можно куда-то выплыть», - подчеркнул спасатель.

Ранее подмосковный город Руза затопило из-за прорыва дамбы. В городе объявлен режим ЧС, эвакуированы более 50 человек, в том числе дети. Пострадавших и погибших нет.