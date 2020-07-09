Вырвал с корнем и сломал пополам: ураган в Костроме повредил десятки деревьев

Накануне в Костроме прошел мощный ураган, в результате которого были вырваны десятки деревьев, повреждены линии электропередач и сорваны крыши домов. Видео последствий было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что на одной из улиц дерево было вырвано с корнем, у большинства других переломы ветки. Помимо этого, серьезно повреждено асфальтное покрытие и разрушены гаражные постройки.

На данный момент коммунальщики проводят восстановительные работы. По информации метеорологов, неблагоприятная погода в регионе сохранится на протяжении дня.