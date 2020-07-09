«Автоматчики ходили по участку»: сосед Фургала рассказал об обысках в доме губернатора

Сосед задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Александр Бек рассказал «Звезде» об обысках в доме губернатора.

«С утра стояла тут целая очередь, вереница машин. Соседи говорили, что автоматчики там ходили по участку и все проверяли. У него там баня, гараж двухэтажный. У меня тоже проверили все, даже в ящиках с инструментами проверяли. На крышу залезли, а у меня крыша чистая», - отметил Бек.

По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. К примеру, убийств и покушений на предпринимателей.

Сотрудники СК РФ доставили губернатора Хабаровского края в Москву. Они также проверят его причастность и к другим преступлениям.