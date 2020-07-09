За сутки в России выявили еще 6 509 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Уточняется, что в их числе 27,3% не имели никаких клинических проявлений заболевания.

«Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 805 человек», - сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии в стране 707 301 человек был инфицирован, 481 316 вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 12 миллионов.

Незадолго до этого министр здравоохранения сообщил, что на данный момент ситуация с распространением COVID-19 на курортах страны стабильна.