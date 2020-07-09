За распитие спиртного россиян предложили лишать права проезда в поездах

За распитие спиртного в поездах пассажиров предложили лишать права пользоваться железнодорожным транспортом на два года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По словам общественника, данная мера будет рассчитана на граждан, которые в течение года дважды попадались за распитие спиртного в поездах.

Помимо этого, Хамзаев предложил внести запрет на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах, где на данный момент реализуются напитки крепостью до 16,5%.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», - пишет RT со ссылкой на текст обращения на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Также общественник настаивает на том, чтобы усилить контроль за пассажирами, которые проносят и распивают в поездах алкоголь, купленный заранее.