Мурашко пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что делать прививку от инфекции COVID-19 будут только с согласия гражданина.

Глава Минздрава отметил, что интерес к вакцине от коронавируса достаточно высок.

«Люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число ее сторонников», - рассказал Мурашко телеканалу «Россия 1».

Министр отметил, что у тех пациентов, кто перенес заболевание в тяжелой стадии, сформировался более стойкий иммунитет к нему. А вот у пациентов, переболевших COVID-19 без симптомов, иммунный ответ организма стал слабее. При этом данных о полном отсутствии ответа иммунной системы у перенесших заболевание, пока нет, отметил Мурашко.



