Два дома смыло водой при прокладке обводного канала в подмосковной Рузе
Жители подмосковной Рузы столкнулись с неожиданными последствиями инфраструктурных работ, нанесшими серьезный ущерб имуществу нескольких семей.
При осуществлении прокладки обводного канала произошел подмыв технической насыпи, в результате которого разлились воды реки Городенка. Инцидент привел к частичному затоплению заселенных территорий.
В ходе произошедшего от наплыва воды пострадали 29 участков с расположенными на них частными домами. Две постройки были не просто затоплены, а смыты течением речных вод.
Местные жители поделились в социальных сетях кадрами потопа, на которых видна глубина разлившейся воды, а также заметна достаточно высокая скорость течения в некоторых участках на территории Рузы.
К 22.00 уровень подтопления составлял 15 сантиметров. Пострадавшие или погибшие в ходе случившегося лица отсутствуют. По сообщению МЧС Московской области, угрозы дальнейшего распространения воды нет.