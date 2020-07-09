Два дома смыло водой при прокладке обводного канала в подмосковной Рузе

Жители подмосковной Рузы столкнулись с неожиданными последствиями инфраструктурных работ, нанесшими серьезный ущерб имуществу нескольких семей.

При осуществлении прокладки обводного канала произошел подмыв технической насыпи, в результате которого разлились воды реки Городенка. Инцидент привел к частичному затоплению заселенных территорий.

В ходе произошедшего от наплыва воды пострадали 29 участков с расположенными на них частными домами. Две постройки были не просто затоплены, а смыты течением речных вод.

Местные жители поделились в социальных сетях кадрами потопа, на которых видна глубина разлившейся воды, а также заметна достаточно высокая скорость течения в некоторых участках на территории Рузы.

К 22.00 уровень подтопления составлял 15 сантиметров. Пострадавшие или погибшие в ходе случившегося лица отсутствуют. По сообщению МЧС Московской области, угрозы дальнейшего распространения воды нет.