Посол РФ: сообщения о сговоре России с талибами против США - полнейшая ложь

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления некоторых американских СМИ о том, что у России существует сговор с талибами против США. Антонов назвал подобные сообщения полнейшей ложью.

«Ни одного предметного доказательства предъявлено не было», - сообщил дипломат в ходе онлайн-дискуссии.

Во время обсуждения, организованного Центром национальных интересов в Вашингтоне, Анатолий Антонов также отметил, что дата и место проведения встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН, которую предложил провести президент РФ Владимир Путин, пока не определены. Однако готовность принять участие в этой встрече выразили все ее участники (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания), отмечает РИА Новости.

Кроме того, дипломат отметил, что у США нет юридических оснований для возврата международных санкций против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Антонов заявил, что российская сторона будет активно противодействовать любым действиям Соединенных Штатов по этому вопросу.