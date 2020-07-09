В Москве за стуки зарегистрировано 32 смерти от коронавируса

За последние сутки на территории столицы скончались еще 32 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех пациентов была также диагностирована пневмония.

Таким образом общее число смертей от COVID-19 в Москве достигло 4 059. Такую статистику предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу по коронавирусу.

Гражданам напомнили, что любые признаки, характерные для ОРВИ, могут быть симптомами COVID-19. При их обнаружении необходимо вызвать на дом врача и не пытаться заниматься самолечением.

С начала пандемии по всему миру было зарегистрировано около 544 тысяч летальных исходов среди зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее глава российского Минздрава сообщил, что ситуация с распространением заболевания нового типа на курортах страны в настоящее время стабильна.