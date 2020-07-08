Летучий сюрприз: ураган «швырнул» чужой бассейн во двор жителя Твери
Инцидент произошел в поселке Эммаусс.
© Видео: Тверь Вконтакте, , Вконтакте © Фото: Тверь Вконтакте, Вконтакте
Мужчина, высунувшись из окна, снимал кадры урагана и сильного ветра, который бушевал в его дворе накануне вечером. Намереваясь закончить съемку, он закрыл окно, при этом продолжая записывать видео, наклонил камеру немного вниз и увидел на экране смартфона детский бассейн, который принесло ураганом.
«Опа, бассейн прилетел», - искренне обрадовался мужчина.
Однако непонятно, возможно, бассейн прилетел именно в момент съемки, а может, уже лежал во дворе нового обладателя, просто он его не замечал.
Инцидент произошел в Твери в поселке Эммаусс. Кадры были опубликованы в Сети.
Накануне на Москву и область, а также на многие регионы обрушился настоящий ураган. Он сопровождался сильным ливнем и грозой.