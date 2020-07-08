Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Дмитрий Свиридов работает удаленно, находится дома на режиме жесткой самоизоляции.
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Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом.
Сейчас глава заксобрания находится на самоизоляции дома, при этом работая дистанционно.
«Сегодня принял участие в заседании совета ЗС. Он чувствует себя нормально», - передает РИА Новости.
Всего в Красноярском крае зарегистрировано 9 848 случаев заражения COVID-19 с момента распространения заболевания в стране.
Коронавирусом уже переболели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, а также многие зарубежные представители власти, например премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии, министр обороны Сербии Александр Вулин.