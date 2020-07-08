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Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов

Ирина Егорова
09:03 08.07.2020
Подобные случаи выявлены уже в 6 регионах России, а также в Беларуси и Казахстане
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов
© Фото: Andre M. Chang, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройства в лизинг, перепродают его, однако спустя какое-то время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.

По словам директора по маркетингу компании Forward Leasing Василия Пителинского, существует система, при которой можно пользоваться телефоном за небольшую плату в течение года. После истечения этого срока необходимо либо выкупить себе устройство, внеся остаток платежей, либо обменять на новое.

«Юридически такая форма приобретения гаджетов - лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды», - прокомментировал он.

Программа не требует первоначально взноса и устанавливается электронно, что облегчает процедуру мошеннических схем.

«С момента запуска программы такие случаи выявлены уже в 6 регионах России, а также в Беларуси и Казахстане», - сообщил Пителинский.

Эксперт порекомендовал приобретать технику в официальных магазинах и с осторожностью покупать «с рук», обращать внимание на цену, если она необоснованно занижена, это должно привлечь внимание покупателя.

Также можно проверять устройство по уникальному идентификатору устройства (IMEI) на предмет участия смартфона в лизинге, передает РИА Новости.

В последнее время россияне стали покупать недорогие смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Некоторые эксперты предполагают, что резкий скачок продаж обусловлен выплатами на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, которые проводились в этот же период по поручению Владимира Путина с целью поддержки семей в период пандемии коронавируса.

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