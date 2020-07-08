День России предложили перенести на 1 июля

Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратилась член ОП, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», - заявила общественница RT.

По ее словам, ныне отмечаемый 12 июня праздник у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не независимостью страны.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.

Общероссийское голосование прошло 1 июля, этот день был выходным для россиян, но избирательные участки впервые в истории были открыты на протяжении недели из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать большого потока избирателей.

Также впервые жители Москвы и Нижегородской области могли голосовать электронно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей.

В пятницу, 3 июля, Путин подписал указ о внесении в Конституцию России принятых в ходе плебисцита поправок. С полным текстом обновленной Конституции можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.