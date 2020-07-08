В Китае сравнили ядерные арсеналы КНР и США

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что ядерный арсенал США превышает ядерный арсенал Китая в 20 раз.

«Ядерный арсенал США составляет около 5800 - 6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая», - заявил он, опираясь на данные международных аналитических институтов.

Требуя Китай присоединиться к переговорам между Россией и США по вопросу контроля за вооружением, Вашингтон лишь намерен увеличить этот разрыв и попытаться развязать себе руки для военного доминирования, передает РИА Новости слова Фу Цуна.

МИД КНР также озвучил условие, при котором Китай присоединиться к переговорам США и России о контроле за ядерным вооружением. И отказ Китая участвовать в обсуждении не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.

В феврале 2021 года истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым сроком на 10 лет с возможностью продления при согласии обеих сторон на пять лет. Это единственное соглашение об ограничении вооружений между Россией и США.

Сторонами договора СНВ-3 являются США и Россия, однако нынешний американский президент Дональд Трамп продолжает настаивать на включении в новое соглашение Китая, который не только не проявляет к этому никакого интереса, но и неоднократно высказывался против своего возможного участия. Москва также неоднократно призывала Вашингтон продлить договор на двусторонней основе, отметив маловероятность участия Пекина.