Детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке на свет появились два детеныша чакоанской мары. Для размножения особям нужен покой и тишина, так как по природе они очень пугливые. Задача зоологов в момент спаривания и родов создать идеальные условия для животных.

«Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать», - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка РИА Новости.

Полюбоваться малышами посетители смогут в «Доме птиц».

Родители детенышей были привезены из Праги шесть лет назад. С тех пор они живут вместе, в помещении, закрытом от посетителей.

Внешне чакоанская мара напоминает сразу нескольких зверей: зайца, капибару и маленького копытного животного – оленька. На самом деле это грызун, относящийся к семейству свинковых. Мары распространены на юго-востоке Южной Америки. Детеныши карликовой мары рождаются зрячими, покрытыми шерстью и почти сразу могут бегать. Хотя детеныши и могут бегать через несколько часов после рождения, но при опасности они все же прячутся в норы, а их родители при этом убегают.