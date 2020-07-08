Капризы лета: синоптики прогнозируют жару с грозой в Москве сегодня

Метеорологи Гидрометцентра рассказали, что 8 июля, в среду, в Москве ожидается облачная погода, местами дожди с грозами. Столбики термометров по-прежнему покажут высокие значения - от +26 до +28 градусов. Ночью похолодает до 12 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Скорость ветра будет достигать до 10 м/с, возможно с порывами до 17 м/с во время грозы.

Что касается погоды в Московской области, то воздух прогреется до 24-29 градусов. В восточных районах возможно до +33.

Накануне вечером на Москву обрушился настоящий ураган: гроза, ветер, ливень. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам не относиться легкомысленно к таким природным явлениям. Метеоролог подчеркнул, что просто отойдя на, как может показаться, безопасное расстояние невозможно оказаться в безопасности. Во время буйства смерчей следует не просто быть дома, а укрыться в подвале.