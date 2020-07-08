В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии

В КНР озвучили условие, при выполнении которого Китай подключиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая», - сказал директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

Он заявил, что, если США уменьшат свой ядерный потенциал до уровня Китая, КНР «присоединится к переговорам на следующий день», передает РИА Новости.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Пекин не заинтересован в участи в такого рода переговорах.

В феврале 2021 года истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым сроком на 10 лет с возможностью продления при согласии обеих сторон на пять лет. Это единственное соглашение об ограничении вооружений между Россией и США.

Сторонами договора СНВ-3 являются США и Россия, однако нынешний американский президент Дональд Трамп продолжает настаивать на включении в новое соглашение Китая, который не только не проявляет к этому никакого интереса, но и неоднократно высказывался против своего возможного участия. Москва также неоднократно призывала Вашингтон продлить договор на двусторонней основе, отметив маловероятность участия Пекина.