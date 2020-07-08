В МВД хотят внести изменения в водительские права и ПТС

В Министерстве внутренних дел РФ предложили внести ряд изменений в водительские права для россиян. Кроме этого, планируют скорректировать данные, входящие в паспорт транспортного средства, а также модифицировать форму свидетельства о его регистрации.

Надписи на английском и французском языках поменяют даже внешний вид водительского удостоверения.

Проект МВД предполагает, что в свидетельстве о регистрации автомобиля обязательным пунктом станет указание мощности двигателя и сроков госрегистрации для транспорта, поставленного на учет на ограниченный период времени.

В ПТС частично изменится информация в графе «Особые отметки». Кроме этого, поменяются правила восстановления данного документа в случае его потери.

Ранее Центробанк объявил о намерении сделать возможным использование водительского удостоверения как документа, подтверждающего личность клиента банка. Нововведение, согласно плану, распространится на определенные операции, не требующие дополнительных мер безопасности.