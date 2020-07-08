Эксперт рассказала о секретной пользе шоколада для здоровья

Шоколад, употребляемый в умеренных количествах, активизирует в организме выделение гормонов удовольствия - серотонина и дофамина. Кроме того, в какао-бобах содержится более 200 соединений, имеющих свойство оказывать положительное воздействие на организм, одни из них - флавоноиды.

Как пояснила специалист по рациональному питанию Варвара Зародина, эти элементы являются мощными антиоксидантами, которые защищают клетки от свободных радикалов. А это значит, что шоколад стимулирует и защищает наш иммунитет.

Эксперт отметила, что потребление шоколада в разумных количествах не навредит, а, наоборот, будет полезно для здоровья. При этом нужно запомнить: чем выше в шоколаде процент какао, тем он полезней. Для получения того же эффекта логичнее выбирать шоколад с низким содержанием сахара, например, горький.

Что касается молочного шоколада, то он по своим полезным свойствам намного проигрывает горькому. Но если в нем хоть и в малых количествах полезные элементы все же присутствуют, то белый шоколад их лишен вовсе. А значит, от него в организм поступит только сахар и пара минут удовольствия от не совсем обычного вкуса.