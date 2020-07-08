Тщательное планирование и гибкий маршрут: как работает военная полиция в идлибской зоне деэскалации

Начиная с Серакибаи до населенного пункта Айн-эль-хавр провинции Идлиб в настоящее время пролегает постоянно корректирующийся маршрут обязательного русско-турецкого патруля.

Военная полиция здесь присутствует не случайно - часть трассы М4, которая проходит через идлибскую зону деэскалации, все еще контролируют боевики.

Генерал напоминает строю в ходе выдвижения быть готовыми к действиям в условиях обстрела из противотанкового оружия, артиллерии и минометов, а так же устройств засад и заграждений на маршруте.

Особое внимание в разработанном маршруте уделяется населенным пунктам и открытым местам - военные готовы к возможным провокациям. Скорость колонны не более 50 километров в час. Турецкие бронемашины обеспечивают безопасность колонны, поэтому располагаются в голове и хвосте патруля.

По обочинам - остатки завалов и баррикад - здесь боевики пытались перегородить дорогу, чтобы не дать проехать предыдущим патрулям. С воздуха ситуацию контролируют российские беспилотники. Ищут возможные засады по ходу движения колонны.

Маршрут был преодолен за два часа без происшествий и нештатных ситуаций.

Его протяженность была увеличена и составила 70 километров. Следующий маршрут будет увеличен еще на несколько километров. Так, за 19 патрулирований совместная российско-турецкая колонна уже вплотную подошла к внутренней границе идлибской зоны деэскалации. Совместная работа по снижению напряженности в регионе будет продолжена.