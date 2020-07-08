В ряде стран отмечаются проблемы в работе Instagram
Самые частые обращения с жалобами на затруднения в использовании сети связаны и просмотром новостной ленты.
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На территории нескольких стран пользователи популярной социальной сети Instagram сталкиваются с затруднениями в работе платформы.
О проблемах функционирования сети свидетельствуют данные, размещенные на сайте специального сервиса Downdetector, занимающегося мониторингом состояния распространенных интернет-ресурсов.
Наиболее часто жалобы поступают от жителей Соединенных Штатов, Аргентины, Бразилии, Великобритании и Австралии.
Российские пользователи, преимущественно проживающие в Москве, также сообщают о сбоях.
Самые значительные трудности (92% от общего числа жалоб) в работе Instagram отмечают при просмотре ленты новостей. Кроме этого, проблемы затрагивают сам вход в соцсеть или использование ее сайта в браузере.