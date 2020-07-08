Самолет из Владивостока аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска
Авиаперевозчик обязуемся организовать дополнительный полет до места назначения за свой счет.
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Самолет, летевший рейсом Владивосток - Петропавловск-Камчатский, был вынужден осуществить аварийное приземление на территории международного аэропорта Южно-Сахалинска.
Авиаперевозчиком внепланово приземлившегося воздушного судна является компания «Аврора».
В пресс-службе сахалинского аэропорта сообщили, что аварийный маневр был совершен успешно.
По данным ТАСС, на текущий момент все пассажиры, летевшие данным рейсом, пребывают в зале ожидания аэропорта. После 12.00 по местному (04.00 по московскому) времени планируется осуществить вылет в Петропавловск-Камчатский на другом самолете, который будет предоставлен авиакомпанией.
Причина произошедшего пока не сообщается.