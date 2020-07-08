Самолет из Владивостока аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

По данным ТАСС, на текущий момент все пассажиры, летевшие данным рейсом, пребывают в зале ожидания аэропорта. После 12.00 по местному (04.00 по московскому) времени планируется осуществить вылет в Петропавловск-Камчатский на другом самолете, который будет предоставлен авиакомпанией.

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