На Зеленского составили протоколы за сокрытие информации об изменении состояния имущества

На украинского президента Владимира Зеленского было составлено два официальных административных протокола от лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции страны. Соответствующий факт стал известен из сообщения пресс-службы ведомства.

По информации НАПК, лидер государства не уведомил агентство о заметном изменении состояния персонального имущества в рамках установленных законом сроков. Дальнейший разбор ситуации будет производиться в ходе судебного разбирательства.

Ранее сам глава Украины сообщил НАПК о факте нарушения им установленных норм и отсутствии должного информирования государственных органов с его стороны.

Вовремя не были зафиксированы случаи получения семьей Зеленского $188 тысяч в 2019 году в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа, а также приобретения новых – суммой в $191,7 тысячи.