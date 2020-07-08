Подарок для хакера: эксперты рассказали, какие пароли проще всего взломать

Придумывая пароль при регистрации к страницам в соцсетях или почтовому ящику, нужно заранее подумать о том, как обезопасить себя от возможной попытки хакеров взломать ваши личные ресурсы в интернете. Эксперты провели исследование и выяснили алгоритм, по которому можно вычислить пароль для входа в систему другого пользователя в интернете, если придуманная им комбинация является слишком простой, а значит - ненадежной.

По словам руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, злоумышленникам не составляет труда взломать пароли с указанием простых слов типа password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей - именем, датой рождения и номерами телефонов. Это выяснилось после того, как эксперты компании проанализировали пароли пользавателей 96% крупных компаний.

«Результаты показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователе1», - сообщила Килюшева.

Как добавил член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц, злоумышленники, сначала для попытки входа перебирают словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии (например, фамилия, год рождения).

Эксперты дали единогласную рекомендацию не пользоваться паролями по умолчанию и не применять слабые комбинации, которые кибер-преступники начнут подбирать в первую очередь. Среди них - последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty. Также пользователи подвергают опасности свои личные данные, задавая пароль в форме «имя + год рождения», а вот пароли, состоящие из случайного набора букв, цифр и знаков взломать непрошенным гостям будет сложнее всего.