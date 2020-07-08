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Жить в кратерах: ученый рассказал о защите от радиации на Луне и Марсе

Анна Берестовая
03:44 08.07.2020
Правильное расположение жилищ, вероятнее всего, станет центральным вопросом радиационной безопасности на Луне и Марсе.
Жить в кратерах: ученый рассказал о защите от радиации на Луне и Марсе
© Фото: pixabay.com

Находясь на поверхности Марса и Луны, человек сможет оградить себя от разрушительного воздействия радиации, расположив жилье на глубине приблизительно в один метр.

Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Минимальной глубиной бурения, которое необходимо осуществить для сокрытия от космических лучей, является, по словам ученого, 70 сантиметров.

Также для целей радиационной безопасности, как пишут РИА Новости, могут подойти обустроенные пещеры или кратеры Луны.

Ранее сообщалось, что отечественные ученые разработали специальную систему, которая может подойти для использования людьми на будущей лунной базе. В ее основу заложено преобразование тепловой энергии в электрическую как центральный механизм работы.

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