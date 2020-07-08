РФ и Китай наложили вето на резолюцию ООН о продлении работы двух КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Россия предложила оставить только один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией, через который в Сирию доставлялась бы гуманитарная помощь. Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва настаивает, что одного КПП «Баб-эль-Хава» будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гуманитарные потребности проживающих на этой территории людей.

Для этого Россия собирается внести в СБ ООН проект резолюции, в котором этом будет закреплено.

«Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним - КПП "Баб Аль-Хава"», - заявил Небензя.

Небензя в заявлении напоминает позицию РФ по трансграничному механизму, который Россия озвучила ее еще в 2014 году, и с тех пор она остается неизменной. Механизм задумывался как временная мера, которую Совбез одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку стране, которая охвачена конфликтом. Постпред РФ отметил, что пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182.

По словам Небензи, через КПП «Баб эс-Салям» осуществлялось лишь 14% от общего объема трансграничных гуманитарных поставок в Идлиб.