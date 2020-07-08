В сочинской в пещере обнаружен редчайший моллюск

В одной из пещер города Сочи спустя почти 40 лет поисков был найден крайне редкий моллюск, популяция которого тщательно оберегается учеными. Об этом рассказывает Сочинский национальный парк.

Уникальное животное, слизень троглолестес Соколова, был обнаружен в прошлом месяце в пещере Первомайская. Ранее считалось, что эти существа обитают лишь в одной очень ограниченной экосистеме, также располагающейся на территории Сочи - Воронцовской пещере.

Именно там, на островке пространства в две сотни метров, ранее находили экземпляры редчайших существ, общее число которых насчитывает единицы.

Данные слизни представляют собой бесцветных и практически лишенных органов зрения хищный вид животных, питающийся червями и обитающий в глубинах пещеры. Несколько десятков лет специалисты пытались отыскать представителей этого вида в различных пещерах Западного Кавказа, но до недавнего времени не преуспевали в поисках.