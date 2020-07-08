Байден пообещал ввести ограничения против товаров из РФ для защиты системы снабжения США

Джо Байден, который в этому году собирается баллотироваться на пост президента США от Демократической партии, предложил план реформ для систем поставок товаров в США и союзникам, чтобы уменьшить их зависимость от российского и китайского импорта. Как сообщается на сайте предвыборный штаб политика, это нужно для того, чтобы «защитить систему снабжения» Соединенных Штатов.

«Он (Байден) введет целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу национальной безопасности», - сообщается в документе.

Изучив документ более детально, выясняется, что речь идет больше о Китае, который Байден обвиняет в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям. В частности, он упоминает кобальт, медь, графит. Политик призывает «привлечь к ответственности» конкурент, однако не формулирует, как это можно сделать.