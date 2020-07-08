Си Цзиньпин: голосование по Конституции в РФ подтвердило поддержку правительства народом

Голосование по Конституции в России продемонстрировало то, что народ Российской Федерации оказывает всецелую поддержку властям страны. Об этом сегодня заявил президент КРН Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайский лидер отметил большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны. Главы государств выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела и обеспечения верховенства норм международного права.