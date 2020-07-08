Турецкий парапланерист взлетел в небо на диване с телевизором

Инструктор по парапланеризму из Турции решил, что если очень захотеть, то в небо можно полететь не только на параплане, но даже на диване с торшером, телевизором и в тапочках. 29-летний житель Измира Хасан Кавал продемонстрировал забавный трюк, оборудовав мини-гостиную на своем параплане.

С помощью друзей он запустил ее с горы и взлетел в воздух, лежа на диване с газировкой и чипсами перед телевизором, на котором он смотрел мультфильмы. Все свое небольшое воздушное шоу Хасан снимал на камеру GoPro, так что кадры получились действительно впечатляющими.

Полет на морем и прилив адреналина не помешали турецкому тренеру успешно приземлиться обратно за землю. Хасан объяснил, что придумал свой трюк для того, чтобы люди убедились в безопасности полета на параплане и не боялись этому обучаться.







