Дмитрий Колдун госпитализирован в Белоруссии

Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в 6-ю больницу Минска с «признаками выраженной интоксикации неясного генеза». Об этом в официальном паблике сообщило министерство здравоохранения Белоруссии.

«В стационаре ему проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Колдун накануне почувствовал недомогание, у исполнителя была высокая температура. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Певцу провели ПЦР-диагностику.

«На сегодняшний день диагноз пневмония исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Колдун находится в стабильном состоянии, его готовят к выписке. Лечение продолжат амбулаторно, после чего выставят окончательный диагноз.