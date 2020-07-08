Москвичей предупредили о смертельной опасности смерчей
Жителям Москвы не стоит легкомысленно относиться к опасности, которую представляют для них смерчи. Наблюдение за погодным явлением и его съемка могут обернуться настоящей трагедией. Такое заявление сделал Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Специалист признался, что его серьезно тревожит непринужденность, с которой люди относятся к угрозе их жизни, которую несут смерчи.
Метеоролог подчеркнул, что просто отойдя на, как может показаться, безопасное расстояние невозможно оказаться в безопасности. Во время буйства смерчей следует не просто быть дома, а укрыться в подвале.
«Это страшнейшее явление, это убийственное явление», - цитирует радио Sputnik Вильфанда.
Эксперт рассказал, что на территории нашей страны такое явление, скорее, редкость, тогда как для некоторых государств, к примеру, США, на территории которых происходят частые столкновения масс воздуха разных температур, смерчи бывают часто.
Ранее москвичи столкнулись с мощной грозой, разыгравшейся в столице во вторник. Одна из молний, которые были необычно яркими и частыми, по комментариям горожан, даже попала в Останкинскую башню.