Москвичей предупредили о смертельной опасности смерчей

Жителям Москвы не стоит легкомысленно относиться к опасности, которую представляют для них смерчи. Наблюдение за погодным явлением и его съемка могут обернуться настоящей трагедией. Такое заявление сделал Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист признался, что его серьезно тревожит непринужденность, с которой люди относятся к угрозе их жизни, которую несут смерчи.

Метеоролог подчеркнул, что просто отойдя на, как может показаться, безопасное расстояние невозможно оказаться в безопасности. Во время буйства смерчей следует не просто быть дома, а укрыться в подвале.

«Это страшнейшее явление, это убийственное явление», - цитирует радио Sputnik Вильфанда.

Эксперт рассказал, что на территории нашей страны такое явление, скорее, редкость, тогда как для некоторых государств, к примеру, США, на территории которых происходят частые столкновения масс воздуха разных температур, смерчи бывают часто.

Ранее москвичи столкнулись с мощной грозой, разыгравшейся в столице во вторник. Одна из молний, которые были необычно яркими и частыми, по комментариям горожан, даже попала в Останкинскую башню.