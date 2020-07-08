Баллон с кислородом взорвался в доме в Южно-Сахалинске
Пострадал один человек, в момент взрыва находившийся в подвале.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В подвале дома в Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом. Возгорания не отмечается. Об этом сообщили в областном МЧС.
«В результате произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже», - говорится в сообщении.
Из первого подъезда дома эвакуированы 10 человек. Пострадал 1 человек, в момент взрыва находившийся в подвале. Он передан врачам скорой помощи.