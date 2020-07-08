Российский корабль «Прогресс» вывез мусор с МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13», заполненный мусором, покинул Международную космическую станцию (МКС).

Корабль привез грузы на МКС в декабре 2019 года, и с тех пор находился там. «Прогресс» покинул станцию 8 июля в 21.23 по Москве, ожидается, что он войдет в атмосферу Земли 9 июля в 01.05 по Москве.

Предположительно, несгораемые части корабля упадут в Тихом океане в 1.13 по Москве, почти за две тысячи километров от столицы Новой Зеландии, города Веллингтон, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.