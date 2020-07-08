Боевики планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики готовят несколько провокаций в районе ряда селений в провинции Идлиб.

«Боевики террористической группировки Хайат Тахрир Аш-Шам* планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия», - отметил Щербицкий.

По его словам, информация о готовящихся провокациях получена от местного населения, а боевики уже изготовили более десятка самодельных взрывных устройств в лаборатории города Сармада.

*Хайат Тахрир аш-Шам – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.