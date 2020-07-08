Украина отказалась от обмена пленными с ДНР и ЛНР

Украина отказалась от договоренностей по составлению списков для обмена пленными с ДНР и ЛНР. Об этом рассказал представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», - отметил Грызлов.

По словам Грызлова, это сильно затормозит процесс обмена пленными. Он также подчеркнул, что работу контактной группы следует сделать более открытой для «исключения двойных стандартов в поведении представителей ОБСЕ».

Грызлов заявил, что ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливают территорию ДНР возле населенного пункта Горловка, под огнем – жилые кварталы. Многие люди остались без воды и электричества.

«Это неприемлемо. В нынешних условиях нужны дополнительные шаги для поддержки диалога между Киевом и Донбассом», - считает российский представитель в контактной группе.

Он также подчеркнул, что некоторых договоренностей все же удается достичь. К примеру, были согласованы 13 участков для разминирования, хотя планировалось, что их будет 20.