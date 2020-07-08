Леса и поля в огне: регионы России охватили природные пожары

Невыносимая жара в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях привела к степным пожарам. Из-за засухи горят поля.

В одной из них деревень под Волгоградом загорелись 10 жилых домов. Жителей экстренно эвакуируют. Вокруг полыхает пшеничное поле площадью около ста гектаров. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Потушить его пока не удается. Привлечена авиация.

Продолжают гореть и сибирские леса. В Красноярском крае 120 лесных пожаров: в огне больше 170-ти тысяч гектаров.

В Якутии за сутки зафиксировано 50 новых очагов. Большинство из них - в труднодоступных районах.

Ухудшается обстановка и в Бурятии. На помощь прибыл самолет-амфибия Бе-200. Он набирает воду из Байкала и сбрасывает на горящий лес.