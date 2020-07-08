Ракеты, бомбы и стрельба из пушек: под Рязанью завершен финальный этап конкурса «Авиадартс-2020»

На полигоне Дубровичи в Рязанской области завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2020».

Летчики всех родов авиации отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. В частности, летный состав выполнил практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек, а экипажи военно-транспортной авиации выполнили десантирование грузов на точность.

Всего в течение финального этапа соревнований было использовано свыше 10 тонн авиабомб, около 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек, а также десантировано более 20 тонн грузов.

Для точного подсчета очков в ближайшее время будут проанализированы данные средств объективного контроля, установленных на самолетах и вертолетах, а также материалы системы видеофиксации, установленной по периметру полигона и на беспилотные летательные аппараты судейской коллегии.

Итоги конкурса будут подведены 11 июля в 7 номинациях: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, дальняя, военно-транспортная и армейская авиация на транспортно-боевых и боевых вертолетах. Тогда же состоится церемония закрытия конкурса.

Летная программа всеармейских соревнований проходила в период с 3 по 8 июля. Экипажи выполнили задачи визуальной воздушной разведки, воздушной навигации, техники пилотирования, боевого применения. Помимо этого, летчики истребительной и армейской авиации отработали задачи воздушного боя и поисково-спасательного обеспечения соответственно.