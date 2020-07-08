Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом на российских курортах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом на российских курортах стабильна.

«Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения», - отметил Мурашко.

По его словам, в регионах, в которые направляются множество туристов, согласно рекомендациям, в резерве должна находиться одна койка из расчета на тысячу отдыхающих. Эти койки заполнены на 40%, передает телеканал «Россия 1».

Мурашко также рассказал, что снижение заболеваемости COVID-19 фиксируется почти во всех регионах страны, несмотря на то, что регионы находятся на разных стадиях инфекционного процесса.