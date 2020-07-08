Высокий суд Англии в течение трех недель примет решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Внимание мирового сообщества приковано к суду в Лондоне, где истцом выступает актер Джонни Депп, ответчиком - газета The Sun, а свидетельницей – бывшая жена Деппа, актриса Эмбер Херд. По данным обвинения, она снабжала газету якобы выдуманными подробностями своего брака с Деппом, говорила, что он ее избивает. Актер заявил, что все было наоборот.

Вспышки фотокамер, репортеры со всего мира, Джонни Депп, приветствующий толпу. Вот только это не премьера очередного фильма, а заседание суда - первая встреча с бывшей женой Эмбер Херд после трех лет развода. Она заявляла, что ее бывший муж, жестокий монстр, однажды схватил за горло, ударил по лицу и кричал, что убьет.

Джонни Депп подал иск о клевете - британская газета The Sun в 2018 году подробно смаковала рассказы Эмбер о том, что их брак - все равно, что драма, где каждый день слезы и сплошное насилие.

Жизнь актера и правда похожа на голливудский фильм: он знакомится с Херд на съемочной площадке, разница в возрасте в 23 года только разжигает страсть, но через год после свадьбы последовал скандальный развод с обвинениями в издевательстве, где Херд выступила в роли жертвы, а Депп - в роли наркомана и сумасшедшего тирана. В качестве доказательств она предоставила фотографии с синяками, которые позже признали фейком.

Актер уверен: Эмбер с самого начала детально прописала сценарий их отношений, спродюсировала замужество ради карьеры, потом громкий развод и амплуа жертвы. На ее стороне - таблоиды, за Джонни Деппа - бывшие жены - Ванесса Паради и Вайнона Райдер.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дианы Сирази.