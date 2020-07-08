«Дела еще не закончены»: Райкин в свое 70-летие рассказал о профессиональных планах

Сегодня исполнилось 70 лет Константину Райкину. Харизматичный и пластичный, любое его появление на экране и на сцене - всегда событие. И хоть в кино ролей не так много, все - запоминающиеся.

Зрители полюбили его за эпизод в военном фильме «Командир счастливой "Щуки"». А потом были блистательные «Много шума из ничего» и «Труффальдино из Бергамо». А небольшая роль в фильме «Свой среди чужих» - одна из ярчайших в картине.

Свою же жизнь Константин Райкин посвятил театру - «Сатирикону». Сначала выходил на сцену вместе с отцом - Аркадием Райкиным, а позже сам стал художественным руководителем. И на этом посту он находится уже больше 30-ти лет.

«Я считаю, что мои какие-то дела, связанные с театром "Сатирикон", - важнейшие дела в моей жизни. Они еще не закончены. Я нахожусь в процессе строительства. Гордиться и быть довольным - это к какой-то глубокой пенсии уже. Я рабочий человек. Мне некогда гордиться и быть довольным. Я занимаюсь и получают от этого определенную радость», - признается народный артист России.

Константин Райкин также возглавляет «Высшую школу сценических искусств», где преподает актерское мастерство.

Свой юбилей он решил встретить в кругу родных.