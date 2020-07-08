Кузнецова: «20% детей в России воспитываются в многодетных семьях»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в ходе конференции, посвященной проекту «Многодетная Россия», отметила, что 20% детей в стране воспитываются в многодетных семьях.

«Если говорить серьезно, то 20% детей страны воспитывается сегодня в многодетных семьях», - отметила Кузнецова.

Также на конференции рассказали, что число семей с тремя и более детьми растет с каждым годом.

В столице в День семьи, любви и верности 8 июля поженились около 300 пар. Многие ждали праздничного дня, чтобы связать себя узами брака, хотя торжественные церемонии в ЗАГСах возобновили уже две недели назад.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию бракосочетания на стадионе столичного футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена». Градоначальник поздравил новобрачных, и, обратив внимание на счет на табло стадиона, где горели цифры 1:1, пожелал молодой семье только побед.