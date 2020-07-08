В Татарстане завели уголовное дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Тридцатичетырехлетний нападавший мужчина, имеющий судимость, не смог объяснить свое поведение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Уголовное дело возбуждено против жителя города Нижнекамска в республике Татарстан, который нападал на женщин.
Ранее местная полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве, но после того, как видео с нападением попало в прессу, история получила большой резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться и провести проверку.
Тридцатичетырехлетний нападавший мужчина, имеющий судимость, не смог объяснить свое поведение. Потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет принято решение о привлечении нападавшего к ответственности.