В Татарстане завели уголовное дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке

Уголовное дело возбуждено против жителя города Нижнекамска в республике Татарстан, который нападал на женщин.

Ранее местная полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве, но после того, как видео с нападением попало в прессу, история получила большой резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться и провести проверку.

Тридцатичетырехлетний нападавший мужчина, имеющий судимость, не смог объяснить свое поведение. Потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет принято решение о привлечении нападавшего к ответственности.