Названа дата возобновления работы кафе и ресторанов в Подмосковье
Отмечается также, что с 15 июля откроются пляжи региона, а с 1 августа – образовательные и санитарно-курортные организации.
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Кафе, рестораны, бары, закусочные и другие предприятия общепита заработают в Московской области с 25 июля.
«Организации, осуществляющие деятельность предприятий общественного питания, направляют уведомление о готовности объекта к возобновлению работ, но не ранее 25 июля», - говорится в соответствующем документе на сайте областного правительства.
Отмечается также, что с 15 июля откроются пляжи региона, а с 1 августа – образовательные и санитарно-курортные организации.