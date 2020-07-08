Руководитель «Промсвязьбанка» рассказал, что позволило сделать банк опорным для ОПК

Руководитель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что позволило сделать банк опорным для ОПК страны. Путин выразил мнение, что банк должен сохранить данный статус.

«Портфель у нас структурирован следующим образом. Триллион 250 миллиардов - это крупный бизнес; 260, почти 270 миллиардов - это физические лица: это и ипотека, и потребкредиты», - отметил Фрадков.

Он подчеркнул важность такого направления, как военная ипотека, где портфель банка составляет 35 миллиардов рублей по ставке менее 9%. По мнению Фрадкова, «Промсвязьбанк» является лидером в данном направлении.

Глава «Промсвязьбанка» добавил, что семейная ипотека в банке выдается по ставке в 4,5%, по приросту активов он занимает первое место в РФ.