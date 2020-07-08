Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал, что подготовленные им доказательства произведут сенсацию в суде.

«Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация», - отметил Пашаев.

По его словам, он очень хотел, чтобы дело актера рассматривал суд присяжных, но статья «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», вменяемая Ефремову, не предусматривает такой возможности.

Пашаев также заявил, что является самым высокооплачиваемым адвокатом в России, а среди его клиентов - чиновники и мировые звезды.

«У меня в год минимум три-четыре громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения», - передает слова Пашаева «Комсомольская правда».

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже умер в реанимации.