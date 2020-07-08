«Невозможно оставаться равнодушным»: участники Общественного совета при МО о Главном храме ВС РФ

Члены Общественного совета при Минобороны России посетили Главный храм Вооруженных сил России. Известные деятели культуры, искусства, представители общественных объединений, руководители центральных средств массовой информации во главе с председателем Общественного совета, главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым ознакомились с элементами художественно-архитектурного убранства Главного храма ВС РФ.

«Здесь ощущение твоего внутреннего присутствия. У меня несколько раз наворачивались слезы, когда я смотрел. Здесь просто невозможно оставаться равнодушным», - сказал Гусев.

Они осмотрели центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову, выполненную впервые в истории в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Члены Общественного совета впервые увидели и оценили один из главных элементов храма - образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

После посещения Главного храма делегация прошлась по залам и галереям уникального музейного комплекса «Дорога памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.