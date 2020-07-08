Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия коронавирусных ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о скором открытии пляжей, кафе и ресторанов. Как стало известно, действующие ограничения в Подмосковье будут сняты к 15 июля в случае, если главный санитарный врач это одобрит.

«С 15 июля откроют пляжи, возобновится работа учреждений социального обслуживания; с 25 июля заработают предприятия общественного питания; с 1 августа откроют санитарно-курортные организации и все образовательные учреждения», - говорится в тексте соответствующего постановления.

Воробьев отметил, что уже в настоящий момент можно наблюдать людей на пляжах, но официального разрешения на это еще не поступало.

Ранее губернатор также назвал сроки открытия подмосковных детских лагерей. Большая их часть начнет свою работу также 15 июля 2020 года.