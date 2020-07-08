Сотрудники ДПС спасли рабочего, запертого в машине на солнцепеке в Москве
Освобожденному вызвали скорую.
© Видео: Veronika Zkh, Вконтакте © Фото: Veronika Zkh, Вконтакте
На Фестивальной улице в Москве сотрудники ДПС вызволили мужчину, запертого в стоящей на солнцепеке закрытой машине. Видео спасения попало в Сеть.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС при помощи отвертки вскрывает дверь черного автомобиля. Внутри находится мужчина.
По предварительной информации, мужчина является рабочим ближайшей стройки. В автомобиле его якобы запер прораб, чтобы избежать проверки: у мужчины не было соответствующих документов. Освобожденному вызвали скорую.