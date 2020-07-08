Дикий медведь набросился на туристку, которая хотела сделать с ним фото

В Румынии дикий медведь чуть не набросился на туристку, которая хотела с ним сфотографироваться. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, как девушка близко подходит к животному, сидящему на обочине и тот внезапно бросается в ее сторону. От неожиданности и страха девушка начинает кричать и бежать в сторону машины.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Медведь, прогнав непрошенных гостей, снова уселся на свое место на обочине